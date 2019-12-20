Автор: Ильхом Чакканбаев, автор блога SeoPulses

Вычисляемые показатели в Google Analytics — это функция, позволяющая создавать собственные метрики, которые будут рассчитываться автоматически при построении отчетов. К сожалению, в отчетах можно использовать лишь стандартные метрики, а для подсчета нестандартных показателей потребуется использовать Excel. Благодаря этому функционалу можно будет легко и просто создать нужный показатель и в дальнейшем добавлять их в отчеты, экономив время специалистов.

Требования и ограничения



Данный функционал можно использовать лишь в версии Universal Analytics (счетчик UA-).

Также с данными метриками можно работать в API Google Analytics, но для этого в API должны быть доступны все исходные показатели, которые участвуют в формуле подсчета, так как иначе не возможно выполнить подсчет показателя.

В бесплатной версии Google Analytics можно создать лишь 5 таких показателей, когда в Аналитике 360 допускается создание до 50 метрик.

Для работы с целями (например, оформление заказа) потребуется создать и использовать их в Google Analytics.

Как создать вычисляемый показатель?

Данная функция доступна всем пользователям Google Analytics, а для ее использования потребуется перейти в панель «Администратор»-«Вычисляемые показатели».



В появившемся окне можно увидеть все уже имеющиеся показатели, а для создания нового потребуется кликнуть на «+ Вычисляемые показатель».



Далее необходимо заполнить следующие данные:

Название. Потребуется для навигации;

calcMetric_. Необходимо задать уникальное имя для новой метрики;

Тип форматирования. Отвечает за тип метрики, например, проценты или целое число;

Формула. Здесь задается сама формула для подсчета показателя.

В первую очередь следует определить с форматом, которым может быть:

Число с плавающей запятой;

Целое число;

Валюта (десятичный формат);

Время;

Проценты.

После этого вводим формулу для подсчета метрики, где понадобится использовать базовые показатели Google Аналитики, например, для подсчета стоимости заказа понадобится использовать {стоимость} и {заказ оформлен (достигнутые переходы к цели)} (стоимость в Google Analytics — это расходы на рекламу).

Для удобства пользователей система самостоятельно предлагает готовые варианты метрик, которые можно использовать при написании ключевого слова.



В создании нужного показателя можно использовать следующие операторы:

+. Суммирование;

-. Вычитание;

/. Деление;

*. Умножение;

(). Скобки;

0-9. Положительные числа, также могут быть дробными.

Для примера на сайте интернет-магазина, где имеется 2 формы:

Заказ через корзину;

Заказ в 1 клик.

Создаем новый показатель «Цена любого заказа», который равен сумме затрат деленное на сумме заказов через корзину и в 1 клик. Формула выглядит следующим образом:

{{Стоимость}} / ( {{Отправил данные (Достигнутые переходы к цели)}} + {{Заказ оформлен (Достигнутые переходы к цели)}} )

Как использовать его в отчетах?



После создания нового показателя можно перейти в любой отчет, например, «Источники трафика»-«Кампании»-«Анализ расходов» и кликнуть на «Изменить».



После этого добавляем новый показатель, где вводим название созданной метрики, которая будет находиться во вкладке «Другое».



Сохраняем отчет.

В представленной таблице можно будет увидеть готовый отчет с добавленными метриками.

Решаем реальные задачи на основе Вычисляемых показателей в Google Analytics



Пример №1. Анализируем рекламные кампании и чистую прибыль от их работы:

В первую очередь создаем показатель «Все заказы», равный «заказу через корзину»+«быстрый заказ»; Показатель цена заказа, «стоимость», деленное на 0,8 (НДС), делим на количество «всех заказов»; Валовая прибыль = {доход}*{{показатель-рентабельности}} Чистая прибыль = {доход}*{{показатель-рентабельности}}-{стоимость}

Для того, чтобы посчитать показатель рентабельности следует разделить разницу между выручкой и себестоимостью продукта/услуги на общую выручку. Пример: выручка кампании с заказа составляет 10000 руб, когда себестоимость составляет 7500 руб, соответственно их разница составит 2500. Далее делим 2500 на общую выручку (10000 руб) и получаем показатель рентабельности в 25%.

Добавляем их к отчету «Источники» и получаем следующую сводку по Источнику/канал (в данном примере использовалось за {{показатель-рентабельности}} число 0,35).

При необходимости можно добавить к отчету кампании и анализировать рекламу глубже по utm_compaign.



Пример №2. Проверка выполнения KPI рекламных кампаний, например, требуется получать заказы с рекламных источников по 600 рублей за заказ, то можно создать следующие показатели:

Все заказы;

Цена заказа;

Расход с НДС. {Стоимость}/0.8.

KPI. ( ( ( {{Стоимость}} / 0.8 ) / ( {{Отправил данные}} + {{Заказ оформлен)}} ) ) / 300 )

В итоге получаем:



Все источники/кампании, имеющие значение более 1 не выполняют KPI, все что менее 1 выполняют указанные требования.

Примеры использования



Создание одной цели из нескольких

Если в интернет-магазине или на другом сайте имеется несколько целей, например, заказ через корзину, купить в 1 клик, форму обратной связи и другие.

Для этого создаем вычисляемый показатель с названием, например, «все заказы» или «Лиды» и вводим следующие значения:

Название: Лиды;

calcMetric_leads (или любое другое)

Тип форматирования. Целое число;

Формула: {{Купить в 1 клик (Достигнутые переходы)}} + {{Заказ оформлен (Достигнутые переходы к цели )}} + {{Обратный звонок (Достигнутые переходы к цели)}}. Важно! Следует использовать цели настроенные в Вашем представлении Google Analytics.

Цена заказа

Подсчет стоимости каждого действия или всех вместе по рекламным площадкам.

Название: Цена заказа;

calcMetric_ordercost

Тип форматирования: валюта;

Формула: {{Стоимость}} / {{Заказ оформлен (Достигнутые переходы к цели)}}

В случаях, когда подсчет идет по нескольким целям сразу после деления потребуется открыть скобку и ввести каждую цель через «+» после чего закрыть скобку. Пример:

{{Стоимость}} / ( {{Купить в 1 клик (Достигнутые переходы к цели)}} + {{Заказ оформлен (Достигнутые переходы к цели)}} )



Валовая прибыль магазина

Если сайт передает данные о покупках (электронная коммерция) то можно создать метрику валовой прибыли, для чего потребуется узнать среднюю рентабельность, которая ,например, может составлять 35% или 45%, для этого достаточно разделить {{прибыль}}/{{выручку}}.

После создаем показатель:

Название: Валовая прибыль;

calcMetric_grossprofit;

Тип форматирования: валюта;

Формула: {{доход}} *{{показатель-рентабельности}}. (Как подсчитать описано выше)

Важно! Разделитель в цифрах должен быть указать точкой «.», а не запятой «,».

Доход минус сумма возврата

Для этого потребуется загрузить данные о возвратах, после чего создаем новую метрику:

Название: Доход минус возврат;

calcMetric_ minusreturn;

Тип форматирования: валюта;

Формула: {{Доход}} — {{Сумма возврата за товар}}

Затраты на рекламу на одного пользователя

Например, позволяет узнать сколько 1 пользователь тратит рекламного бюджета за определенный промежуток времени.

Название: Затраты на рекламу на одного пользователя;

calcMetric_ costonuser;

Тип форматирования: Валюта;

Формула: {{Стоимость}} / {{Пользователи}}

Важно! Чтобы получить максимально точный показатель лучше всего воспользоваться сегментацией, которая описана в этой статье.

Клики на одного пользователя

Клики с рекламы на одного пользователя

Название: Клики на одного пользователя;

calcMetric_ cliksonuser;

Тип форматирования: Число с плавающей запятой;

Формула: {{Число кликов}} / {{Пользователи}}

Как и в предыдущей статье лучше всего использовать сегментацию по каналу cpc для получения максимально точных данных.

Коэффициент конверсии из цели в цель



Данная метрика позволит узнать коэффициент конверсии из одной цели в другую, например, из добавления в корзину в транзакцию или оформленный заказ.

Название: Конверсия из добавления в корзину в заказ;

calcMetric_ convtoorder;

Тип форматирования: процент;

Формула: {{Количество добавлений товара в корзину}} / {{Транзакции}}

В итоге получаем красивый отчет с нужными нам показателями:

