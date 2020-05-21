Яндекс показал, как жители городов мира выходят из изоляции

Мир постепенно выходит из изоляции. В каждой стране и в каждом городе — своя ситуация: ограничительные меры везде очень разные и план по их отмене тоже везде свой. Тем интереснее увидеть, как происходит возвращение людей на улицы в разных городах.

Аналитики Яндекса сделали страницу с информацией о росте активности в 42 мировых мегаполисах, в том числе в Москве и Санкт‑Петербурге. За изменением ситуации также можно следить на Яндекс.Картах.

Для расчетов используются данные сервисов Яндекса, открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также данные компании Otonomo, которая агрегирует сведения об автомобильном трафике в разных городах мира.



Из 42 изученных городов ближе всего к своему обычному состоянию 20 мая были Стокгольм, Брюссель и Нур‑Султан. Меньше всего на себя походили Мумбаи и Рио‑де‑Жанейро.

Напомним, что запущенный Яндексом в конце марта индекс самоизоляции, стал одним из самых цитируемых показателей, который сегодня используют простые пользователи, СМИ, власти и губернаторы.