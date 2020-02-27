Совокупная выручка Mail.ru в 2019 году выросла на 22,4%

Mail.ru Group по итогам 2019 года нарастила совокупную сегментную выручку на 22,4%, до 87 млрд рублей. Сегментный показатель EBITDA вырос на 9,6%, до 29,8 млрд рублей, а чистая прибыль компании — на 3,8%, до 15,6 млрд рублей.

Выручка сервиса заказа готовой еды Delivery Club по итогам 2019 года выросла в 2,3 раза, до рекордного для компании показателя в 4,46 млрд рублей.

Выручка сервиса объявлений Юла в 2019 году выросла в 1,9 раза, до 2,1 млрд рублей.

Игровое подразделение Mail.ru Group — My.Games — по итогам 2019 года нарастило выручку на 23%, до 30,7 млрд рублей.

По данным пресс-службы соцсети, в 2019 году выручка ВКонтакте увеличилась на 20%, в том числе в IV квартале — на 27,3%.

Согласно консервативному прогнозу Mail.ru Group, выручка компании по итогам 2020 года вырастет на 18–20% — до 103–105 млрд рублей.

Mail.ru Group в текущем году намерена фокусироваться на рекламных продуктах и технологиях и добиться роста рекламной выручки выше рынка. При этом в компании допускают, что из-за инвестиций в музыку в сегменте соцсетей и коммуникаций произойдет небольшое снижение рентабельности по EBITDA.

Отметим, что компания Яндекс в 2019 году увеличила выручку на 37% по сравнению с 2018 годом, которая составила 175,4 млрд рублей.