Выручка Twitter впервые превысила $1 млрд

Квартальная выручка Twitter составила $1,01 млрд — это самый успешный результат за всю 14-летнюю историю компании. Кроме того, компании удалось превзойти ожидания аналитиков. В результате котировки сервиса микроблоггинга выросли приблизительно на 9% после окончания торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Джек Дорси (Jack Dorsey), генеральный директор Twitter:

«2019 год был потрясающим для Twitter. Наши усилия по росту релевантности и облегчению пользования сервисом привели к росту монетизируемых месячных активных пользователей на 21% в четвертом квартале».

Общий доход от рекламы составил $885 млн, увеличившись на 12%. Выручка от лицензирования данных и прочих услуг составила $ 123 млн, увеличившись на 5%.

Чистая прибыль снизилась с $255 млн в четвертом квартале 2018 года до $119 млн за аналогичный период 2019 года. Чистая прибыль оказалась ниже ожиданий по причине возросших расходов компании (+22%) до $854 млн.

В компании предупредили, что расходы продолжат расти и в дальнейшем, так как сервис планирует увеличить штат сотрудников в 2020 году примерно на 20%. В первую очередь будут наниматься специалисты по инжинирингу, разработке продуктов и исследованиям. Кроме того, компания запланировала строительство нового дата-центра, что выльется в $825 млн дополнительных расходов.

Напомним, с 5 марта Twitter начнет маркировать твиты, содержащие лживую и недостоверную информацию, способную причинить пользователям вред.