Выручка видеосервисов в России в 2019 году выросла на 45%

В 2019 году суммарная выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 27 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 45%. Такие данные приводятся в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По прогнозам агентства, объем рынка легального онлайн-видео в 2020 году может вырасти по сравнению с 2019 годом на 30-35% и превысить 37 млрд рублей.

Снижение темпов роста в текущем году гендиректор TelecomDaily Денис Кусков объясняет эффектом низкой базы и тем, что за последние годы уже сформировалась активная аудитория онлайн-кинотеатров.

Согласно исследованию, крупнейшим игроком на российском рынке по итогам 2019 года стал онлайн-кинотеатр Ivi, его доля выросла на 2 п.п., до 23%. Выручка Ivi за 2019 год составила 6,1 млрд рублей, уточнили в компании. Мультимедийный сервис Okko (15%) и YouTube (11%) также вошли в топ-3. По 7% рынка занимают Megogo и Ростелеком, 5% — у Amediateka, 4% — у Кинопоиска, принадлежащего Яндексу. Американский онлайн-кинотеатр Netflix в 2019 году по объему выручки в России забрал 4% рынка.

Платная модель, при которой видеосервис не показывает рекламу, но берет со зрителей деньги за подписку, наращивает долю в структуре выручки онлайн-видеосервисов: по итогам 2019 года ее доля составила почти 72%, то есть порядка 20 млрд рублей.

Отметим, выручка легальных видеосервисов в России за 2018 год составила 16,49 млрд рублей, показав рост на 46,3% относительно 2017 года.