Выручка Яндекс.Маркета в 2019 году выросла на 145%

Выручка группы компаний Яндекс.Маркет, объединяющей одноименный сервис сравнения товаров и интернет-магазин Беру, в 2019 году выросла на 145% по сравнению с предшествующим годом, а в отчетном квартале — на 120%. Рост выручки на 30% приходится на сервис Яндекс.Маркет, аналогичный показатель для Беру не раскрывается.

Расчетный товарооборот Яндекс.Маркета в 2019 году составил 200 млрд рублей.

Товарооборот Беру, по сообщению группы компаний, в конце прошлого года превысил 4 млрд рублей в месяц. В IV квартале 2019 года товарооборот площадки вырос на 236% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Компания объясняет рост продаж через Беру развитием логистической инфраструктуры – в частности, открытием собственной службы доставки. В Яндекс.Маркете также обращают внимание на новый функционал сервиса «Суперчек», который позволяет посетителям продуктовых магазинов самостоятельно сканировать и оплачивать покупки.

Отметим также, что в декабре 2019 года Яндекс.Маркет перезапустил службу Яндекс.Доставка. А на прошлой неделе партнеры Яндекс.Маркета получили возможность подключиться к Яндекс.Маркет Аналитике. Она предоставляет данные о рынке интернет-торговли: объеме продаж и доле брендов в 500 категориях, о популярных товарах, ценах и о многом другом.

