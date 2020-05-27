Google заменил отчёт о скорости в GSC на отчёт об основных интернет-показателях

Зарубежные вебмастера заметили, что Google заменил отчёт о скорости загрузки в Search Console на отчёт об основных интернет-показателях (Core Web Vitals).

В англоязычной версии Search Console новый отчёт выглядит так:

Согласно Справке, отчёт об основных интернет-показателях позволяет узнать, как страницы работают в реальных условиях. Подробнее о нём можно прочитать здесь.

Напомним, что Google представил набор показателей Core Web Vitals в начале этого месяца. Компания рекомендует использовать эти метрики для оценки пользовательского опыта.

О том, что эти показатели заменят отчёт о скорости в Search Console, компания пока не объявляла.