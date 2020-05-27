Google анонсировал 3-дневную конференцию Web.dev Live

Google планирует провести трёхдневную конференцию Web.dev Live, которая пройдёт с 30 июня по 2 июля.

Целевой аудиторией мероприятия являются разработчики, а также вебмастера и SEO-специалисты.

Команда Google Webmasters запланировала две сессии на поисковую тематику на 30 июня. В их числе:

Устранение ошибок, связанных с JavaScript SEO

Внедрение структурированных данных с помощью JavaScript

Save the date for #webdevLIVE! We're planning some Search-specific sessions on June 30th:



🪲 Debugging JavaScript SEO issues

🛠️ Implementing structured data with JavaScript



Learn more: https://t.co/UJA2uSihHt https://t.co/MFxvjvQeDE — Google Webmasters (@googlewmc) May 26, 2020

Цель мероприятия — помочь людям оставаться на связи, получить актуальную информацию и узнать о современных веб-технологиях.

Участие в конференции бесплатное. Оставить заявку можно на странице мероприятия.