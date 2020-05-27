Google анонсировал 3-дневную конференцию Web.dev Live

Анна Бондарь -
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Google планирует провести трёхдневную конференцию Web.dev Live, которая пройдёт с 30 июня по 2 июля.

Целевой аудиторией мероприятия являются разработчики, а также вебмастера и SEO-специалисты.

Команда Google Webmasters запланировала две сессии на поисковую тематику на 30 июня. В их числе:

  • Устранение ошибок, связанных с JavaScript SEO
  • Внедрение структурированных данных с помощью JavaScript

Цель мероприятия — помочь людям оставаться на связи, получить актуальную информацию и узнать о современных веб-технологиях.

Участие в конференции бесплатное. Оставить заявку можно на странице мероприятия.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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