Google анонсировал 3-дневную конференцию Web.dev Live

Google планирует провести трёхдневную конференцию Web.dev Live, которая пройдёт с 30 июня по 2 июля.
Целевой аудиторией мероприятия являются разработчики, а также вебмастера и SEO-специалисты.
Команда Google Webmasters запланировала две сессии на поисковую тематику на 30 июня. В их числе:
- Устранение ошибок, связанных с JavaScript SEO
- Внедрение структурированных данных с помощью JavaScript
Цель мероприятия — помочь людям оставаться на связи, получить актуальную информацию и узнать о современных веб-технологиях.
Участие в конференции бесплатное. Оставить заявку можно на странице мероприятия.
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