Google тестирует показ веб-страниц в результатах поиска на YouTube

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует показ органических веб-страниц в результатах поиска на YouTube. Обсуждение на эту тему состоялось в Reddit.

Дополнительные результаты представлены в отдельном блоке «Results from the web». В нём YouTube предлагает одну страницу из результатов веб-поиска, а также приводит ссылку для поиска по указанному запросу в Google.

Выглядит это так:

Насколько широким является этот эксперимент, на данный момент неизвестно.

Пользователь Reddit опубликовал скриншот, сделанный в приложении YouTube для Android.

Напомним, что в скором времени в роликах на YouTube появятся видеоглавы — аналоги таймкодов.