Google отложил все мероприятия Webmaster Conference из-за коронавируса

Анна Бондарь -
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Google сообщил, что отложил все мероприятия Webmaster Conference, которые он планировал провести в течение года в тех регионах, где SEO-конференции обычно не проводятся. Причиной этого стала ситуация вокруг коронавируса.

«Учитывая растущую озабоченность в отношении коронавируса, а также следуя рекомендациям в отношении поездок, опубликованным ВОЗ, CDC и другими организациями, мы откладываем все мероприятия Webmaster Conference по всему миру. Берегите себя», — говорится в сообщении Google.

В Google отметили, что пока не отменили мероприятия, а только отложили их, но уже ищут «другие способы достичь целевую аудиторию». Так что, возможно, компания решит провести эти конференции онлайн. Следить за обновлениями в этом направлении можно по ссылке.

Напомним, что Google объявил о запуске серии локальных мероприятий Webmaster Conference в июне 2019 года.

В прошлом году Google организовал такие ивенты в более чем 15 странах мира.

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Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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