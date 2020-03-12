Google отложил все мероприятия Webmaster Conference из-за коронавируса

Google сообщил, что отложил все мероприятия Webmaster Conference, которые он планировал провести в течение года в тех регионах, где SEO-конференции обычно не проводятся. Причиной этого стала ситуация вокруг коронавируса.
«Учитывая растущую озабоченность в отношении коронавируса, а также следуя рекомендациям в отношении поездок, опубликованным ВОЗ, CDC и другими организациями, мы откладываем все мероприятия Webmaster Conference по всему миру. Берегите себя», — говорится в сообщении Google.
В Google отметили, что пока не отменили мероприятия, а только отложили их, но уже ищут «другие способы достичь целевую аудиторию». Так что, возможно, компания решит провести эти конференции онлайн. Следить за обновлениями в этом направлении можно по ссылке.
Напомним, что Google объявил о запуске серии локальных мероприятий Webmaster Conference в июне 2019 года.
В прошлом году Google организовал такие ивенты в более чем 15 странах мира.
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