WebMoney запустила идентификацию в салонах МегаФона

Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей в салонах МегаФона по всей России.

Пользователю на сайте или в мобильном приложении WebMoney Keeper необходимо указать паспортные данные. После получения Формального аттестата нужно прийти в салон МегаФона, показать кассиру паспорт, назвать номер WM-идентификатора (WMID) и заплатить комиссию 200 рублей.

Вскоре на электронную почту или в приложение WebMoney поступит уведомление со ссылкой для подтверждения идентификации. После подтверждения личности владельцам кошелька становятся доступны повышенные лимиты на операции с WMP, перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.

Пройти идентификацию могут граждане Российской Федерации, открывшие кошельки в рублях.

Напомним, ранее в апреле WebMoney предоставила участникам системы возможность прохождения полной идентификации в магазинах «Связной».