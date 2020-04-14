WebMoney запустила идентификацию в «Связном»

Международная система расчетов WebMoney Transfer открыла возможность идентификации в магазинах «Связной» по всей России.

Сеть «Связной» насчитывает порядка 4000 точек в более тысячи городов России. Благодаря широкой розничной сети и удобному расположению магазинов, пройти полную идентификацию можно в непосредственной близости от дома.

Воспользоваться услугой могут граждане Российской Федерации, открывшие P-кошельки в рублях. Для этого на сайте или в мобильном приложении WebMoney необходимо загрузить свои данные и дождаться уведомления о получении Формального аттестата, подтверждающего прохождение упрощенной идентификации.

Затем пользователю нужно прийти в «Связной», показать кассиру паспорт, назвать номер идентификатора участника (WMID) и оплатить комиссию в размере 300 рублей. Артикул услуги: 672989.

На почту пользователя и в WebMoney Keeper поступит уведомление со ссылкой для подтверждения.

После прохождения идентификации в системе владельцу кошелька становятся доступны повышенные лимиты на операции, снятие и перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.

Максим Следков, вице-президент телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной»:

«В условиях новой реальности, когда жителям России рекомендуется как можно меньше контактировать с физическими деньгами, как никогда растет потребность в электронных переводах. Новая услуга идентификации WebMoney предоставляет такую возможность для миллионов клиентов, которые ежедневно посещают магазины «Связного» в поисках наилучших решений для повседневной жизни».

Напомним, в конце января WebMoney Transfer подключилась к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Теперь владельцы P-кошельков WebMoney в российских рублях могут мгновенно отправлять средства по номеру телефона в 38 банков-участников СБП, а также получать входящие переводы.