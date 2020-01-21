Число загрузок WhatsApp на Android превысило 5 млрд

Приложение мессенджера WhatsApp для операционной системы Android суммарно было загружено более 5 млрд раз. Как сообщает портал Android Police, таким результатом могут похвастаться разве что предустановленные приложения Google и социальная сеть Facebook, достигшая этой отметки в прошлом году.

При этом подчеркивается, что в озвученную цифру также включены предустановленные копии мессенджера – некоторые производители выпускают свои смартфоны в продажу уже с предустановленным WhatsApp.

Отмечается, что к настоящему моменту число активных пользователей мессенджера превышает 1,5 млрд пользователей.

Напомним, по данным компании App Annie, приложение WhatsApp занимает первое место по количеству загрузок в России за 2019 год. На втором месте по популярности находится приложение VK, на третьем — Viber.

Отметим также, что в 2020 году WhatsApp прекращает поддержку смартфонов с устаревшими версиями Android и iOS, в том числе, всех гаджетов на базе Windows Phone.