WhatsApp сократил распространение вирусных сообщений на 70%

WhatsApp удалось сократить распространение вирусных сообщений в сервисе на 70%. Это стало результатом недавно введённых ограничений на отправку «часто пересылаемых» сообщений.

Так, ранее в этом месяце мессенджер заявил, что теперь пользователи платформы могут пересылать такие сообщения лишь одному человеку или группе за раз. До этого они могли пересылать их максимум 5 адресатам.

Новое ограничение вступило в силу по всему миру 7 апреля. Целью компании было сделать общение в сервисе более личным и уменьшить количество дезинформации на тему COVID-19.

По данным WhatsApp, за последние два года количество пересылок сообщений в сервисе сократилось на 25%.