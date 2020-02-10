WhatsApp тестирует тёмную тему в приложении для iOS

WhatsApp готовит к запуску тёмную тему в приложении для iOS. Этот режим уже появился в бета-версии мессенджера. Значит, скоро доступ к нему получат все пользователи iPhone. Об этом сообщает MacRumors.

Издание обнаружило ночной режим в примечаниях к выпуску новой версии. При этом никто из тестировщиков пока не поделился скриншотами того, как этот режим будет выглядеть на iPhone.

Отметим, что WhatsApp также тестирует тёмную тему на Android. Эта опция появилась в последней бета-версии приложения в прошлом месяце.

Напомним, что в январе число загрузок WhatsApp на Android превысило 5 млрд.