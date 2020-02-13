Аудитория WhatsApp превысила 2 млрд пользователей

Мессенджер WhatsApp объявил, что на сегодняшний день сервисом пользуется более 2 млрд человек по всему миру.

«WhatsApp помогает людям делиться самыми важными моментами своей жизни, поэтому выход на этот этап — это честь, которой мы очень гордимся», — говорится в блоге мессенджера.

В компании отметили, что WhatsApp с самого начала задумывался как «простой, надёжный и конфиденциальный сервис» и заверили, что по-прежнему преданы идее «предоставления конфиденциальной связи».

Напомним, что два года назад аудитория сервиса составляла 1,5 млрд активных пользователей. А по состоянию на январь 2020 года приложение WhatsApp для Android скачали 5 млрд человек.

Отметим также, что глава Telegram Павел Дуров уже не раз призывал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов. По его мнению, использование мессенджера влечёт за собой угрозы безопасности.