Аудитория WhatsApp превысила 2 млрд пользователей

Анна Бондарь -
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Мессенджер WhatsApp объявил, что на сегодняшний день сервисом пользуется более 2 млрд человек по всему миру.

«WhatsApp помогает людям делиться самыми важными моментами своей жизни, поэтому выход на этот этап — это честь, которой мы очень гордимся», — говорится в блоге мессенджера.

В компании отметили, что WhatsApp с самого начала задумывался как «простой, надёжный и конфиденциальный сервис» и заверили, что по-прежнему преданы идее «предоставления конфиденциальной связи».

Напомним, что два года назад аудитория сервиса составляла 1,5 млрд активных пользователей. А по состоянию на январь 2020 года приложение WhatsApp для Android скачали 5 млрд человек.

Отметим также, что глава Telegram Павел Дуров уже не раз призывал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов. По его мнению, использование мессенджера влечёт за собой угрозы безопасности.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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