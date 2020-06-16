WhatsApp запустил платежи внутри приложения

Пока только на территории Бразилии

Мессенджер WhatsApp запустил электронные платежи внутри приложения.

На данный момент эта функциональность доступна только на территории Бразилии, но в ближайшем будущем она также будет запущена в других странах.

Нововведение позволит пользователям отправлять деньги или делать покупки у местных компаний прямо в чате.

Платежи в WhatsApp поддерживаются через Facebook Pay. В будущем планируется сделать возможным использование одной и той же банковской карты для всех приложений компании Facebook.

Создавая новую функцию, разработчики позаботились о безопасности пользователей. Платежи включают шестизначный PIN-код и разблокировку отпечатком пальца для защиты от неавторизованных транзакций.

На сегодняшний день WhatsApp поддерживает дебетовые и кредитные карты следующих банков: Banco do Brasil, Nubank и Sicredi на базе систем Visa и Mastercard, а также сотрудничает с Cielo, ведущей платёжной системой в Бразилии.

Компания также отметила, что использует открытую модель, чтобы в дальнейшем к программе могли присоединиться и другие партнёры.

Для пользователей денежные переводы и платежи бесплатны, а с компаний будет взиматься сервисный сбор.

Когда платежи в WhatsApp станут доступны в других странах мира, в сервисе не уточнили.