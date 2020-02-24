В Google нашли ссылки на закрытые группы в WhatsApp

На днях стало известно, что поисковые системы, включая Google, индексируют ссылки-приглашения в закрытые группы в WhatsApp.

Этот факт обнаружил журналист Джордан Уилдон (Jordan Wildon). Он поделился своим открытием в Twitter:

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q — Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020

Как выяснилось, ссылки-приглашения индексируются поисковиками и выводятся в результатах поиска. Используя эти ссылки, пользователи могут свободно присоединяться к закрытым группам.

Сотрудник Google Дэнни Салливан (Danny Sullivan) подтвердил эту информацию в Twitter:

«Поисковые системы, такие как Google и другие, выводят страницы из открытого интернета. Вот что происходит в данном случае. Это ничем не отличается от любого другого случая, когда сайт позволяет публично размещать URL-адреса».

Search engines like Google & others list pages from the open web. That’s what’s happening here. It’s no different than any case where a site allows URLs to be publicly listed. We do offer tools allowing sites to block content being listed in our results: https://t.co/D1YIt228E3 — Danny Sullivan (@dannysullivan) February 21, 2020

Салливан также добавил, что у Google есть инструменты, которые позволяют сайтам блокировать свой контент от индексации.

Похоже, что сотрудники WhatsApp уже воспользовались этими инструментами, поскольку вскоре после этого заявления тысячи ссылок-приглашений были удалены из Google. При этом они по-прежнему доступны в других поисковых системах, таких как Bing, DuckDuckGo и т.д.

Эксперты отрасли отмечают, что в данном случае ответственность лежит только на WhatsApp. Поисковые системы сканируют и индексируют весь публично доступный контент. Их вины в том, что ссылки на закрытые группы попали в сеть, нет.