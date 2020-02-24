В Google нашли ссылки на закрытые группы в WhatsApp

На днях стало известно, что поисковые системы, включая Google, индексируют ссылки-приглашения в закрытые группы в WhatsApp.
Этот факт обнаружил журналист Джордан Уилдон (Jordan Wildon). Он поделился своим открытием в Twitter:
Как выяснилось, ссылки-приглашения индексируются поисковиками и выводятся в результатах поиска. Используя эти ссылки, пользователи могут свободно присоединяться к закрытым группам.
Сотрудник Google Дэнни Салливан (Danny Sullivan) подтвердил эту информацию в Twitter:
«Поисковые системы, такие как Google и другие, выводят страницы из открытого интернета. Вот что происходит в данном случае. Это ничем не отличается от любого другого случая, когда сайт позволяет публично размещать URL-адреса».
Салливан также добавил, что у Google есть инструменты, которые позволяют сайтам блокировать свой контент от индексации.
Похоже, что сотрудники WhatsApp уже воспользовались этими инструментами, поскольку вскоре после этого заявления тысячи ссылок-приглашений были удалены из Google. При этом они по-прежнему доступны в других поисковых системах, таких как Bing, DuckDuckGo и т.д.
Эксперты отрасли отмечают, что в данном случае ответственность лежит только на WhatsApp. Поисковые системы сканируют и индексируют весь публично доступный контент. Их вины в том, что ссылки на закрытые группы попали в сеть, нет.
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