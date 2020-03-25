Как COVID-19 влияет на поисковое поведение: победители и проигравшие

В условиях мировой эпидемии COVID-19 наблюдаются выраженные изменения в том, какие компании растут, а какие — терпят поражение. Об этом рассказала старший SEO-менеджер Merkle Алексис Сэндерс (Alexis Sanders) во время прямого эфира, проведённого Search Engine Land.

По данным Merkle, в последние пару недель особо крупные изменения наблюдаются по таким сегментам, как продукты питания, инструменты продуктивности, кафе и рестораны, а также отели.

Сэндерс поделилась статистикой по ряду клиентов компании за период с 10 по 21 марта:

Крупная розничная сеть продуктовых магазинов: +433% в годовом сравнении

Крупная фармацевтическая компания: 175,6%

Оптово-розничная сеть (продукты питания): +58%

Инструменты для обмена сообщениями и продуктивности: +149%

Клиент в области отельного бизнеса: -43,3%

Тематический парк развлечений: -55%

Сеть ресторанов: -29%

Данные Google Trends по США также показывают резкое увеличение объёмов поиска по запросам, связанным с продуктами питания и инструментами для онлайн-работы, такими как Zoom.

Социальное дистанцирование способствует тому, что люди заказывают продукты на дом и чаще готовят сами, а массовый переход на удалённый режим заставил их искать новые инструменты для выполнения рабочих задач.

В России также сейчас имеет место резкий рост по таким запросам, как [продукты питания онлайн] и [Zoom]:

Что ещё обсуждали на стриме, проведённом Search Engine Land, можно прочитать в нашем материале.