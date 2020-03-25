Как COVID-19 влияет на поисковое поведение: победители и проигравшие

В условиях мировой эпидемии COVID-19 наблюдаются выраженные изменения в том, какие компании растут, а какие — терпят поражение. Об этом рассказала старший SEO-менеджер Merkle Алексис Сэндерс (Alexis Sanders) во время прямого эфира, проведённого Search Engine Land.
По данным Merkle, в последние пару недель особо крупные изменения наблюдаются по таким сегментам, как продукты питания, инструменты продуктивности, кафе и рестораны, а также отели.
Сэндерс поделилась статистикой по ряду клиентов компании за период с 10 по 21 марта:
- Крупная розничная сеть продуктовых магазинов: +433% в годовом сравнении
- Крупная фармацевтическая компания: 175,6%
- Оптово-розничная сеть (продукты питания): +58%
- Инструменты для обмена сообщениями и продуктивности: +149%
- Клиент в области отельного бизнеса: -43,3%
- Тематический парк развлечений: -55%
- Сеть ресторанов: -29%
Данные Google Trends по США также показывают резкое увеличение объёмов поиска по запросам, связанным с продуктами питания и инструментами для онлайн-работы, такими как Zoom.
Социальное дистанцирование способствует тому, что люди заказывают продукты на дом и чаще готовят сами, а массовый переход на удалённый режим заставил их искать новые инструменты для выполнения рабочих задач.
В России также сейчас имеет место резкий рост по таким запросам, как [продукты питания онлайн] и [Zoom]:
Что ещё обсуждали на стриме, проведённом Search Engine Land, можно прочитать в нашем материале.
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