Microsoft отложил окончание поддержки более старых версий Windows 10

Microsoft продлил период поддержки для некоторых более старых версий Windows 10 на шесть месяцев. Об этом сообщает The Verge.

Таким образом корпорация хочет поддержать те компании, на работу которых повлияла эпидемия коронавируса.

«Microsoft тесно сотрудничает с клиентами по всему миру, на которых влияет текущая ситуация в области здравоохранения. Как член мирового сообщества, мы хотим внести свой вклад в снижение стресса, с которым сталкиваются наши клиенты», — заявили в компании.

Так, Microsoft планировал прекратить поддержку версии 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise) 14 апреля, но перенёс эту дату на 13 октября.

Версия 1809 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, IoT Core) должна была перестать получать поддержку 12 мая, но теперь она будет переведена в разряд устаревших 10 ноября.

Это значит, что данные версии ОС будут по-прежнему получать обновления безопасности и патчи ещё 6 месяцев.

Предполагается, что более поздние сроки перевода этих версий в разряд устаревших станут облегчением для тех администраторов, которые поддерживают удалённых работников в период пандемии.