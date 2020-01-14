Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7 с 14 января 2020 года.

После этой даты компьютер продолжит функционировать в обычном режиме, но Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку и выпускать обновления, включая патчи безопасности для кибератак.

Таким образом, можно будет и дальше использовать Windows 7, но устройства, работающие под управлением этой версии ОС, будут уязвимы к кибератакам и другим угрозам.

Microsoft рекомендует пользователям перейти на Windows 10. Для этого нужно купить новое устройство или обновить операционную систему, если компьютеру меньше трёх лет.

Напомним, что операционная система Windows 7 была выпущена в октябре 2009 года.