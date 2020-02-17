Microsoft отозвал обновление безопасности для Windows 10

Microsoft откатил запуск одного из последних обновлений безопасности для Windows 10 после жалоб пользователей.

Так, обновление KB4524244 было отозвано спустя четыре дня после запуска из-за сообщений о том, что оно вызывает сбои и зависания во всех доступных версиях Windows 10.

На странице Windows Support компания опубликовала следующее сообщение:

«Это обновление безопасности было удалено и больше не будет предлагаться из Центра обновлений Windows, служб Windows Server Update Services (WSUS) или из каталога обновлений Microsoft».

Хотя Microsoft отозвал этот апдейт, по данным Windows Latest, последнее обновление KB4532693 может быть ещё хуже. Так, некоторые пользователи жалуются, что оно удаляет файлы, а другие – что Microsoft перенёс все их десктопные данные во временную папку.

Отметим, что Microsoft уже неоднократно отзывал обновления Windows 10 в связи с различными ошибками. При этом, не получая вовремя обновлений безопасности, пользователи остаются уязвимыми к угрозам.