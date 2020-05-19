Яндекс.Деньги выпустили эксклюзивные карты ведьмака

К пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», Яндекс.Деньги выпустили виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном.

На карточках изображены Геральт и Цири — герои серии игр по вселенной «Ведьмак». Сервис выпускает эти карты ограниченным тиражом.

Яндекс.Деньги создали новые карты совместно с польской компанией CD PROJEKT RED, которая разработала игры про ведьмака.

Пользователь получит два промокода сразу после оформления виртуальной или пластиковой карты с ведьмаком. С помощью одного из них можно скачать дополнительные материалы к играм «Ведьмак 3» и «Кровная Вражда: Ведьмак. Истории», среди которых саундтрек, арты, обои для рабочего стола и многое другое. Второй промокод позволяет получить бочку с набором карт для «ГВИНТА» — бесплатной карточной игры по вселенной «Ведьмак».

Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов Яндекс.Денег:

«На пятилетие третьей части игры про приключения Геральта мы решили порадовать геймеров лимитированными “ведьмачьими” картами. Уверены, они будут востребованы, потому что среди пользователей Яндекс.Денег много игроков. По данным нашего исследования, в апреле оборот платежей за игры вырос на 22% по сравнению с мартом, за внутриигровые покупки — на 23%».

Яндекс.Деньги эмитируют карты платежной системы Mastercard. Заказать карточку с ведьмаком можно на сайте сервиса.

Виртуальную карту пользователь может выпустить мгновенно, пластиковую — оформить сейчас, а получить в июне по почте или с курьерской доставкой. Создание виртуальной карты бесплатное, выпуск пластиковой стоит 199 рублей.

Получить промокоды за карточку с ведьмаком можно только один раз.

Напомним, на прошлой неделе Яндекс.Деньги обновили аналитику расходов в мобильном приложении и добавили ее на сайт. Теперь пользователи сами могут выбрать, как им удобней следить за тратами — с ноутбука, через мобильный браузер или в приложении.

