Аудитория Workplace by Facebook превысила 5 млн платящих пользователей

Корпоративный сервис Workplace by Facebook увеличил свою аудиторию до более чем 5 млн платящих пользователей. С октября 2019 года эта цифра выросла на 2 млн.

Основным драйвером роста аудитории сервиса выступила пандемия COVID-19, из-за которой многие люди начали больше использовать различные инструменты для работы из дома.

В скором времени в Workplace также появится несколько новых функций, включая сервис видеоконференций под названием Workplace Rooms, автоматические субтритры на шести языках для прямых трансляций и возможность использовать Portal TV для видеозвонков.

Практически все эти функции будут запущены в июне, а Workplace Rooms станет доступен клиентам сервиса до декабря.

Ранее стало известно, что Facebook позволит большинству своих сотрудников работать удалённо на постоянной основе. Для этого им нужно будет отправить соответствующий запрос руководству.