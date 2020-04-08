Worki запустил раздел вакансий, востребованных в период карантина

Сервис поиска работы и сотрудников Worki запустил специальный раздел «Работа на карантине» с вакансиями, которые показали самый высокий рост спроса с начала карантина.

В новой категории собраны объявления о поиске курьеров, водителей, таксистов, кладовщиков и продавцов-кассиров. В категории доступны фильтры района поиска, удаленности вакансий, суммы зарплаты за месяц/час/смену, график и условия работы.

Список вакансий отображается на главной странице приложения и сайта и будет постоянно меняться вслед за изменениями интереса работодателей.

В пресс-службе Worki подчеркнули, что запуская спецраздел, сервис помогает бизнесу решить проблему с резко возросшей потребностью в наборе линейного персонала на определенные позиции. Например, за последнюю неделю (30 марта — 5 апреля) число активных вакансий курьеров на Worki в России увеличилось в 1,5 раза по сравнению с неделей ранее, а отклики соискателей по таким вакансиям — на 27%.

Напомним, Mail.ru Group приобрела контрольный пакет акций сервиса для поиска работы и подбора персонала Worki в мае 2019 года. Позже, совместно с ВКонтакте, было запущено приложение по поиску работы на базе платформы VK Mini Apps.

В начале 2020 года в мини-приложении Worki ВКонтакте появилась возможность проведения личных собеседований соискателей и работодателей.

