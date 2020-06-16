Сервис Worki запустил видеособеседования

В принадлежащем Mail.ru Group сервисе поиска работы и сотрудников Worki появилась бесплатная возможность проводить видеособеседования. Для работодателей новая функция доступна в личном кабинете десктопной версии Worki, для соискателей – в веб-версии и в мобильных приложениях на iOS и Android.

С помощью видеособеседований работодатель получает возможность узнать больше о соискателе без личной встречи, экономя время при первичном отборе, а кандидат в свою очередь может задать интересующие его вопросы по вакансии не выходя из дома.

Чтобы запланировать видеособеседование, рекрутеру достаточно авторизоваться на портале Mail.ru. Соискатели смогут подключиться к видеозвонку по специальной ссылке от работодателя в чате Worki, устанавливать другие приложения не потребуется.

Новая возможность реализована на базе технологий видеосвязи от Mail.ru Group — «Видеозвонки Mail.ru».

Алла Аршевская, директор по продукту сервиса Worki:

«По нашей статистике каждый второй соискатель отвечает на сообщения от работодателей менее чем за 4 минуты, потому что линейный персонал замотивирован на поиск новой работы. С помощью видеособеседований процесс найма теперь будет происходить еще быстрее, поскольку исчезнет необходимость в использовании сторонних сервисов для проведения удаленных интервью, и работодатели смогут тратить меньше времени на процесс отбора персонала».

Напомним, Mail.ru Group приобрела контрольный пакет акций сервиса Worki в мае 2019 года.

В начале июня в Почте Mail.ru появилась функция, которая позволяет пользователям получать индивидуально подобранные и актуальные вакансии от сервиса Worki.

