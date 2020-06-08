WorkTech — онлайн-конференция о технологиях для бизнеса, маркетинга и продаж

18 июня Mango Office проведет бесплатную онлайн-конференцию, где эксперты рынка, опираясь на свой опыт, помогут разобраться в сложных ситуациях, расскажут об инновациях и маркетинге, его усилении и оптимизации, digital-инструментах, о будущем рынка, о мерах, которые необходимы бизнесу прямо сейчас, чтобы оставаться «на плаву».

Кому будет полезно?

Владельцам бизнеса, которые осознают необходимость принятия новых решений.

Маркетологам, аналитикам, digital-специалистам, которые хотят получить новый опыт в оптимизации и использовании инновационных digital-инструментов.

Директорам отделов продаж или маркетинга, которые стремятся увеличить эффективность своего подразделения.

Начало трансляции — 11:00

Ознакомиться с программой, зарегистрироваться можно по ссылке

Организатор мероприятия — оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» (бренд Mango Office)

