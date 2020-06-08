WorkTech — онлайн-конференция о технологиях для бизнеса, маркетинга и продаж

Оксана Мамчуева -
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18 июня Mango Office проведет бесплатную онлайн-конференцию, где эксперты рынка, опираясь на свой опыт, помогут разобраться в сложных ситуациях, расскажут об инновациях и маркетинге, его усилении и оптимизации, digital-инструментах, о будущем рынка, о мерах, которые необходимы бизнесу прямо сейчас, чтобы оставаться «на плаву». 

Кому будет полезно?

  • Владельцам бизнеса, которые осознают необходимость принятия новых решений.
  • Маркетологам, аналитикам, digital-специалистам, которые хотят получить новый опыт в оптимизации и использовании инновационных digital-инструментов.
  • Директорам отделов продаж или маркетинга, которые стремятся увеличить эффективность своего подразделения.

Начало трансляции — 11:00

Ознакомиться с программой, зарегистрироваться можно по ссылке 

Организатор мероприятия — оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» (бренд Mango Office)

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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