21 мая состоится бесплатная онлайн-конференция WorkTech

Уже 21 мая 2020 года Mango Office проведет онлайн-конференцию, где эксперты рынка расскажут, какие инструменты маркетинга и продаж остаются эффективными в условиях кризиса, как не упустить клиентов и привлечь новых даже в тяжелых условиях, какие меры необходимо принять бизнесу прямо сейчас, чтобы остаться «на плаву».

Кому будет полезно?

Владельцам бизнеса, которые осознают необходимость принятия новых решений. Директорам отделов продаж или маркетинга, которые хотят увеличения эффективности своего подразделения. Главам отдела стратегического планирования, которые хотят понимать, чего ожидать в будущем от рынка. Всем тем, кто хочет избежать сейчас падений и снижений и тем, кто хочет продолжать увеличивать свою прибыль.

21 мая (четверг)

11:00 — 19:00

Организатор мероприятия — оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» (бренд Mango Office).

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке

