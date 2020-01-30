WordPress реализует lazy-loading по умолчанию для всех изображений

Команда разработчиков WordPress заявила, что в версии WP 5.4 для всех изображений будет по умолчанию реализована «ленивая» загрузка (lazy-loading).

Эта будет сделано путём добавления нового HTML-атрибута «loading» со значением «lazy» ко всем элементам IMG.

HTML-спецификация для атрибута «loading» уже практически завершена, а само решение уже поддерживается несколькими браузерами, включая Chrome и Edge.

В результате этого обновления владельцам сайтов больше не нужно будет использовать JavaScript или сторонние плагины для отложенной загрузки изображений.

Согласно комментариям разработчиков, атрибуты lazy-loading будут реализованы таким образом, чтобы их было легко удалить. Это пригодится в том случае, если в будущем браузеры начнут использовать «ленивую» загрузку для всех изображений по умолчанию. Тогда необходимость в таких атрибутах отпадёт.

Протестировать новую функцию можно с помощью официального WP-плагина Lazy Loading Feature Plugin, разработанного специально для этих целей.

Релиз версии 5.4 запланирован на 31 марта 2020 года.