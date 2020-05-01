WordPress выпустила важное обновление безопасности

CMS-платформа WordPress объявила о выходе версии 5.4.1, в которой исправлены 17 ошибок и закрыты 7 уязвимостей безопасности.

Уязвимости были связаны с межсайтовым скриптингом и другими потенциальными проблемами.

Поскольку это обновление безопасности, разработчики настоятельно рекомендуют убедиться, что сайт уже получил новую версию WP.

Сайты, которые работают на базе WordPress версии 3.7 и выше были переведены на v5.4.1 автоматически.

Сайты, которые используют более старые версии CMS, необходимо обновить вручную.