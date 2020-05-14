WordPress стала ближе к получению функции автогенерации файлов Sitemap

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Гэри Илш написал в Twitter, что WordPress всё же может получить поддержку нативных файлов Sitemap и довольно скоро.

Илш сделал репост твита инженера Google Паскаля Бечлера, который работает над проектом по интеграции функции создания базовых файлов XML Sitemap в WordPress Core, а также запуску XML Sitemaps API.

По словам Бечлера, разработчиком удалось достигнуть значительного прогресса в направлении внедрения этого предложения в WordPress 5.5.

Речь идёт о новом плагине, который может быть встроен в WP 5.5 как функция по умолчанию.

Напомним, что новый проект был анонсирован в июне 2019 года. В разработке соответствующего предложения принимали участие сотрудники Google, Yoast и других компаний.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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