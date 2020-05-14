WordPress стала ближе к получению функции автогенерации файлов Sitemap

На днях сотрудник Google Гэри Илш написал в Twitter, что WordPress всё же может получить поддержку нативных файлов Sitemap и довольно скоро.

Hey-o! WP might get native sitemap support! https://t.co/jIDvnm0bFH — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) May 13, 2020

Илш сделал репост твита инженера Google Паскаля Бечлера, который работает над проектом по интеграции функции создания базовых файлов XML Sitemap в WordPress Core, а также запуску XML Sitemaps API.

По словам Бечлера, разработчиком удалось достигнуть значительного прогресса в направлении внедрения этого предложения в WordPress 5.5.

Речь идёт о новом плагине, который может быть встроен в WP 5.5 как функция по умолчанию.

Напомним, что новый проект был анонсирован в июне 2019 года. В разработке соответствующего предложения принимали участие сотрудники Google, Yoast и других компаний.