WordPress стала ближе к получению функции автогенерации файлов Sitemap

На днях сотрудник Google Гэри Илш написал в Twitter, что WordPress всё же может получить поддержку нативных файлов Sitemap и довольно скоро.
Илш сделал репост твита инженера Google Паскаля Бечлера, который работает над проектом по интеграции функции создания базовых файлов XML Sitemap в WordPress Core, а также запуску XML Sitemaps API.
По словам Бечлера, разработчиком удалось достигнуть значительного прогресса в направлении внедрения этого предложения в WordPress 5.5.
Речь идёт о новом плагине, который может быть встроен в WP 5.5 как функция по умолчанию.
Напомним, что новый проект был анонсирован в июне 2019 года. В разработке соответствующего предложения принимали участие сотрудники Google, Yoast и других компаний.
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