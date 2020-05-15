В Яндекс.Деньгах обновилась аналитика расходов

Яндекс.Деньги обновили аналитику расходов в мобильном приложении и добавили на сайт. Теперь пользователи сами могут выбрать, как им удобней следить за тратами — с ноутбука, через мобильный браузер или в приложении.

Обновленный раздел позволяет следить за расходами за неделю, месяц и год, анализируя траты по 29 категориям: «Супермаркеты», «Авто и заправки», «Покупки для дома», «Госплатежи», «Коммуналка», «Переводы и снятия», «Техника и гаджеты», «Здоровье» и другим.

Также аналитика расходов теперь позволяет планировать траты и следить за тем, укладываетесь ли вы в свои планы.

Можно создать план расходов на определенный период, например, чтобы в месяц тратить не более 10 000 рублей. Или запланировать траты по категориям, например, 2 000 рублей в неделю заложить на продукты, 3 000 в месяц на коммуналку и отслеживать свои траты.

Напомним, сервис финансовой аналитики появился в мобильном приложении Яндекс.Денег в конце 2018 года. Это была первая PFM-услуга на рынке электронных кошельков в России. Сервис был создан совместно с американской финтех-компанией Moven Enterprise.