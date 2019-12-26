Яндекс договорился об аренде 20 тыс. кв. метров в башне «Око» в «Москва-сити»

Яндекс договорился с Capital Group об аренде у нее около 20 000 кв. м в башне «Око» в деловом центре «Москва-сити». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова консультантов, работавших с обеими сторонами переговоров.

Один из консультантов говорит, что сделка будет закрыта до конца декабря, второй уверен, что она уже завершена. По их словам, компания арендует площади как в самом комплексе, так и в находящемся там коворкинге BusinessClub.

Представители Capital Group и Яндекса отмечают, что процесс находится на финальной стадии. Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева говорит, что Яндекс уже в следующем году сможет разместить в «Москва-сити» примерно 2000 сотрудников.

Сделка между Яндексом и Capital Group станет крупнейшей сделкой этого года. До сих пор крупнейшей была аренда Яндекс.Маркетом 15 800 кв. м в Lotte на Новом Арбате.

Напомним, сейчас Яндекс занимает около 53 тысячи кв. м в бизнес-центре «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе и 10 тысяч кв. м в комплексе «Аврора» рядом с Павелецким вокзалом.

Отметим также, что в декабре 2018 года Яндекс подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. Речь идет о получении прав на земельный участок площадью около 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы «Орленок».

