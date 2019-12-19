Яндекс.Авто получит обновленный дизайн и научится находить автомобиль

Яндекс выпустит новую версию системы бортового компьютера Яндекс.Авто. Водители смогут планировать маршрут до поездки, следить за дорожными событиями, оплачивать заправку и получат новое музыкальное приложение.

В новой версии Авто:

На главном экране появятся сервисы, которыми водитель пользуется чаще всего

Появится единый интерфейс музыкального плеера: Яндекс.Музыка, радио или треки с телефона по Bluetooth – плеер всегда выглядит одинаково

Яндекс.Навигатор в телефоне и на бортовом компьютере теперь связаны. В приложении можно посмотреть, где припаркована машина, построить от неё маршрут и одной кнопкой перенести его на экран бортового компьютера.

Встроены Заправки – с их помощью можно оплатить топливо прямо из автомобиля

Навигатор в Яндекс.Авто научился распознавать шесть типов камер и предупреждать о приближении к ним, в том числе голосом

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно будет обновить систему до версии 1.7 — она появится в ближайшее время. Водители, которые дополнительно устанавливали себе в машину Яндекс.Авто, смогут сделать это сами в настройках.

Те, у кого Яндекс.Авто был встроен в автомобиль изначально, получат обновления постепенно у дилеров. В обновление также включены возможности из предыдущих версий системы.

Напомним, новая система для нового автомобиля была анонсирована Яндексом в мае на ежегодной конференции YaC 2019. Сообщалось, что новая версия Яндекс.Авто выйдет до конца этого года и будет доступна во всех бортовых компьютерах Яндекса.