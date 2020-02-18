Яндекс предустановит свой браузер на ноутбуки Asus

Яндекс договорился с тайваньским производителем ноутбуков Asus о предустановке на устройства Яндекс.Браузера.

Как уточнил представитель Asus Кирилл Погорелов, речь идет обо всех новых ноутбуках вендора в России, СНГ, Абхазии и Грузии. Первая партия таких устройств уже поступила в продажу, всего в ближайший год планируется выпустить около 660 тыс. экземпляров. При желании пользователь сможет в любой момент удалить Яндекс.Браузер со своего ноутбука.

Эксперты рынка считают, что такое сотрудничество поможет компании укрепить долю в поиске.

«Договоренности с Asus позволят Яндексу сохранить доминирующую долю в поиске на десктопах, но затраты компании на продвижение поиска растут, а доходы от рекламы на собственном сайте и площадках партнеров сокращаются», — поясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, пока в России не вступил в силу закон о предустановке отечественного ПО, предустановка Яндекс.Браузера происходит на коммерческой основе.

Отмечается также, что Asus — не первый партнер Яндекса на рынке ноутбуков. Его браузер предустанавливается и на устройства Acer.

Напомним, российский президент подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofA), вступление в силу этого закона может повысить стоимость поискового направления Яндекса и увеличить общую капитализацию компании примерно на $1,4 млрд.