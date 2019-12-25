В новой бете Яндекс.Браузера Алиса читает тексты на сайтах

Статьи и новости в бета-версии Яндекс.Браузера теперь можно не только читать, но и слушать. Если хочется расслабиться или, наоборот, делать несколько дел одновременно и работать с разными вкладками, Алиса прочитает вслух те веб-страницы, где есть один главный текст.

Это еще один шаг Яндекс.Браузера к упрощению работы с контентом. Тестовая функция чтения текстов на сайтах уже доступна в бета-версии Яндекс.Браузера для Windows.

Голосовой помощник приступит к задаче, если:

сказать: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу»;

нажать на кнопку с наушниками в адресной строке;

выбрать пункт «Озвучить» — он появляется в контекстном меню, если на сайте нажать на правую кнопку мыши.

Останавливать и возобновлять воспроизведение можно голосом, кнопкой в адресной строке, а также с помощью пульта управления музыкой на боковой панели. Использовать пульт особенно удобно, если в момент прослушивания ведется работа в другой вкладке.

Для того, чтобы прослушать отдельные фрагменты текста, можно выделить нужные абзацы и выбрать пункт «Озвучить» в контекстном меню.

Напомним, в сентябре Яндекс.Браузер начал помогать пользователям управлять воспроизведением музыки на сайтах, получать полезные уведомления и искать по странице.