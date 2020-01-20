Яндекс.Деньги добавили свои сервисы для сбора средств в Google Pay

С помощью Яндекс.Денег пользователи теперь могут переводить средства на добрые дела или краудфандинговые проекты через Google Pay. Новая возможность доступна в Я.Соберу, формах и кнопках Яндекс.Денег для сбора средств.

Чтобы отправить деньги через Google Pay, не нужно иметь при себе банковскую карту и тратить время на ввод ее данных — достаточно подтвердить перевод в Android-устройстве. Таким образом, у людей появился еще один удобный способ сбора денег — отправить им перевод смогут даже те, у кого вообще нет электронного кошелька или банковской карты под рукой.

Сейчас новая услуга доступна для любой карты Mastercard, привязанной к Google Pay, в дальнейшем пользователи смогут переводить средства таким образом и с карт других платежных систем. Чтобы люди могли отправлять деньги через Google Pay, организатору сбора средств нужно просто включить прием переводов с банковских карт при настройке страницы на Я.Соберу, формы или кнопки.

Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег:

«Для многих россиян бесконтактные платежи с телефонов давно стали привычным делом, причем как в офлайне, так и в онлайне. Мы рассчитываем, что появление Google Pay в Я.Соберу, кнопках и формах Яндекс.Денег поможет увеличить сборы, которые устраивают наши пользователи. Далеко не всегда у людей бывает под рукой банковская карта или время на ввод ее данных для платежа или перевода через интернет. Google Pay решает эту проблему. Владельцу Android-смартфона достаточно один раз привязать карту к Google Pay — и дальше он сможет переводить деньги на добрые дела несколькими движениями по экрану телефона».

По данным майского исследования Яндекс.Денег, число платежей картами сервиса через Google Pay, Apple Pay и другие бесконтактные технологии увеличилось за последний год в 2,5 раза, оборот — в 3,1 раза. При этом доля бесконтактных платежей телефонами выросла с 29% до 39%.

Напомним, на прошлой неделе Яндекс.Деньги подключились к Системе быстрых платежей. Теперь для того, чтобы пополнять кошельки в Яндекс.Деньгах и принимать на них переводы от других людей достаточно мобильного номера.

