Яндекс.Деньги запустили кэшбэк-навигатор — специальное расширение для браузера, которое подсказывает, в каких онлайн-магазинах есть кэшбэк. Оно доступно для компьютерной версии двух браузеров: Google Chrome и Яндекс.Браузера.

Раньше предложения магазинов с кэшбэком нужно было искать в разделе «Кэшбэк и скидки», а затем переходить на сайт партнера для совершения покупки. Теперь же можно смело отправляться на онлайн-шопинг, а кэшбэк-навигатор сам подскажет, в каких магазинах есть кэшбэк.

Кэшбэк включается прямо на сайте магазина нажатием кнопки. После этого можно переходить к покупкам, которые можно оплачивать любым способом.

У кэшбэк-навигатора есть уникальная фишка — проверка кэшбэка на AliExpress. Кэшбэк на AliExpress действует не на все. Чтобы пользователь случайно не остался без кэшбэка, расширение предложит ему проверить выбранный товар. Нажав на кнопку, можно сразу увидеть результат:

Если платить за онлайн-покупки кошельком или картой Яндекс.Денег, можно получать два кэшбэка: рублями от магазинов и мгновенный кэшбэк баллами от Яндекс.Денег. 1 балл = 1 рубль.

Напомним, с сентября 2019 года пользователи Яндекс.Денег могут сами решать, какой кэшбэк будут получать за оплату покупок в офлайне. На выбор доступны два варианта — 5% за каждую пятую покупку или 1% за каждую. Изменить размер кэшбэка можно в любое время.