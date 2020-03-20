Яндекс.Деньги поддержат кэшбэком тех, кто работает из дома

Яндекс.Деньги решили поддержать пользователей в условиях перехода на режим удаленной работы. Сервис ввел дополнительный 5%-ный кэшбэк за онлайн-оплату картой Яндекс.Денег готовой еды из кафе и ресторанов, а также продуктов из магазинов. Таким образом, люди смогут и заказывать еду, не выходя лишний раз из дома, и получать за это баллы Яндекс.Денег.

Чтобы получить 5%-ный кэшбэк, достаточно оплатить онлайн-заказ готовой еды или продуктов пластиковой либо виртуальной картой Яндекс.Денег. Кэшбэк начисляется мгновенно в баллах. 1 балл равен 1 рублю. Потратить баллы можно везде, где принимают Яндекс.Деньги, — например, на Литрес, Megogo, iHerb на Ozon, в М.Видео и на многих других онлайн-площадках. 5%-ный кэшбэк за оплату готовой еды и продуктов будет действовать до конца марта 2020 года.

Андрей Карелин, руководитель направления карточных продуктов Яндекс.Денег:

«По всему миру сейчас многие люди выбирают домашнюю изоляцию и работают удаленно. Чтобы поддержать пользователей, мы добавили в список категорий с повышенным кэшбэком готовую еду и продукты. Теперь люди смогут из дома оплачивать заказы в кафе, ресторанах, продуктовых магазинах и получать за это кэшбэк. К тому же не придется рассчитываться наличными, а значит, никакой вирус к рукам не пристанет».

Напомним, Яндекс.Деньги ввели кэшбэк в сентябре 2018 года. Сервис начисляет его за платежи в офлайне и онлайне. В торговых точках кэшбэк можно получать за оплату пластиковой или виртуальной картой сервиса — через Google Pay, Apple Pay или приложение Яндекс.Денег. В интернете кэшбэк начисляется за платежи картой Яндекс.Денег, из электронного кошелька или любой привязанной к нему картой.

Помимо гибкого 1%-ного или 5%-ного кэшбэка, который пользователь может выбирать самостоятельно, в Яндекс.Деньгах есть и 5%-ный кэшбэк в категории месяца. Если пользователь заплатит через сервис привязанной картой, для которой действует кэшбэк банка, — он получит кэшбэк и от банка, и от Яндекс.Денег.

