Яндекс.Деньги запустили переводы через Telegram

Платежный сервис Яндекс.Деньги интегрировал переводы в Telegram. Пользователи мессенджера теперь могут отправлять денежные переводы другим людям через Яндекс.Деньги. Telegram умеет распознавать среди текста сообщения номер карты и автоматически создавать по нему ссылку на страницу Яндекс.Денег, с которой можно быстро отправить перевод.

Чтобы отправить перевод, нужно добавить номер банковской карты в свое сообщение, и мессенджер сразу покажет прямую ссылку на страницу Яндекс.Денег. На ней уже будут заполнены данные отправителя, и пользователю остается только выбрать, откуда перевести деньги — из кошелька в Яндекс.Деньгах, с привязанной к нему или любой другой банковской карты. Новая возможность доступна всем в России, кто пользуется Telegram, имеет карту любого российского банка или идентифицированный кошелек в Яндекс.Деньгах.

Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег:

«Денежные переводы между людьми становятся проще. Пользователям больше не нужно вручную вводить номер карты в приложении. Перевести деньги близким на бытовые расходы или скинуться на подарок коллегам теперь можно прямо в мессенджере, не отрываясь от общения».

Россияне все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы другим людям. По данным Яндекс.Денег, доля оборота таких переводов выросла за год на 37% — до 41% от всех переводов через сервис. Доля самих переводов с телефонов увеличилась на 42%. Большая часть таких переводов приходится на Android-устройства — 68%, что на 3% больше, чем годом раньше.

Переводы через Telegram — это не первая интеграция Яндекс.Денег с мессенджером. В 2017 году Яндекс.Деньги добавили в Яндекс.Кассу возможность для компаний принимать платежи через Telegram-бот.