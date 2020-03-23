Яндекс.Директ начал открытое бета-тестирование видеоконструктора

В Яндекс.Директе появился новый инструмент — видеоконструктор. В нем можно быстро и легко создавать видеоролики с нуля на основе библиотеки шаблонов.

Видеоконструктор пригодится тем, у кого нет ресурсов на съемку и монтаж роликов — они создаются из статичных изображений. Такие ролики подойдут как для медийной, так и перформанс-рекламы в Директе.

При этом использовать внешние программы или искать нужный формат файла будет не нужно — видео из конструктора автоматически подгружается в библиотеку видеороликов.

В инструменте доступно 15 универсальных шаблонов, которые подходят под разные тематики:

В шаблонах можно менять анимации слайдов и их наполнение: тексты, картинки, лого и цвета и многое другое. Кроме этого, на ролик можно наложить свою аудиодорожку.

В дальнейшем в видеоконструкторе появится больше шаблонов и опций для редактирования, в том числе возможность создавать ролики и без использования шаблонов, а также загружать видеофайлы. Это позволит видеоконструктору стать полезнее для бизнесов разных масштабов, а рекламодателям — решать не только базовые задачи при создании роликов.

Новый инструмент уже появился в интерфейсе некоторых пользователей, а до конца марта он станет доступен абсолютно всем.

Напомним, на прошлой неделе у рекламодателей Директа появилась возможность бесплатно создавать с помощью конструктора Турбо-сайты и использовать их в рекламных кампаниях вместо множества страниц.