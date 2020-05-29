Яндекс.Диск научился автоматически сохранять важные файлы с компьютера

Яндекс.Диск теперь умеет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, а также из стандартных папок «Изображения» и «Документы» на компьютерах с Windows. Достаточно подписаться на Диск Про — и все важное будет само сохраняться на Диске вместе с последними изменениями.

Помимо стандартных папок, автосохранение можно подключить к любым другим папкам компьютера или сделать так, чтобы Диск синхронизировал их выборочно — например, только «Изображения». Автоматически сохраненные файлы можно в любой момент посмотреть с телефона, планшета или другого компьютера, где есть Диск. Если с компьютером что-то случится, достаточно просто открыть свой Диск на другом устройстве — там будут все документы и прочие файлы с последними исправлениями, все фотографии с новыми фильтрами.

Владимир Русинов, руководитель Яндекс.Диска:

«Многие привыкли хранить все самое важное именно на рабочем столе или в стандартных папках компьютера. Но в жизни бывает всякое: ломается техника или теряется последняя версия годового отчета. Мы решили избавить людей от лишних забот и доверить их Диску. Теперь они могут спокойно работать, не переживая, что что-то исчезнет с компьютера по какой-нибудь случайности».

Сервис позволяет оформить подписку на 100 ГБ, 1 ТБ и 3 ТБ облачного пространства. А если этого будет мало, можно купить дополнительное место. Подробнее о преимуществах и стоимости подписки можно почитать здесь.

Напомним, 15 мая Яндекс запустил Диск и Почту для бизнеса. Они предназначены владельцам компаний, которые хотят организовать сотрудникам рабочую почту и доступ к общим документам.