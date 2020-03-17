Яндекс поможет российским школам перейти на дистанционное обучение

До конца марта Яндекс построит платформу для полноценного дистанционного обучения. Она включает инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций уроков удаленно и общения класса с учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам. Сервис будет доступен по всей стране бесплатно и будет интегрирован во все образовательные продукты Яндекса.

На первом этапе Яндекс инвестирует в создание платформы более 200 миллионов рублей. Первая версия решения будет запущена в Москве совместно с Правительством Москвы и Центром педагогического мастерства.

30 марта в Яндекс.Учебнике, которым пользуются учителя из более 22 тысяч школ в России, появятся новые инструменты для полностью удаленного ведения уроков. Ими сможет воспользоваться любой учитель по любому предмету. Преподаватели смогут проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников при помощи чатов и голосовых сообщений. Для этого учителю нужно только зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике.

Для уроков по русскому языку и математике будет доступно не только удаленное ведение, но и весь остальной функционал и задания Яндекс.Учебника. Они соответствуют образовательным стандартам и позволяют отработать всю школьную программу. Задания Яндекс.Учебника дети могут выполнять с любых устройств, а учителя получают онлайн-статистику и возможность корректировать план обучения на основании полученной обратной связи.

Для учителей проект «Я Учитель» подготовит серию обучающих курсов и практических рекомендаций по организации обучения в дистанционном формате.

С 1 апреля совместно с Центром педагогического мастерства запустится полноценная онлайн-школа для 5-11 классов, которая будет доступна всем школьникам страны в Яндекс.Эфире и Яндекс.Репетиторе. Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ/ОГЭ и ведущие преподаватели школ Москвы.

Трансляции будут идти в школьные часы, чтобы сохранить привычный распорядок детей и родителей. Для младших классов по отдельным предметам также будут проводиться лекции. Для учеников девятых и одиннадцатых классов учителя-составители заданий ЕГЭ будут вести трансляции семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с персональными рекомендациями и заданиями в Яндекс.Репетиторе.

Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России:

«В сложившейся ситуации мы хотим помочь родителям, учителям и ученикам, которые столкнулись с необходимостью перейти на дистанционное обучение. Наша главная задача — сохранить образовательный процесс максимально привычным и удобным для всех участников. Для этого в компании сформирована оперативная рабочая группа, разработка идет в ускоренном режиме. Мы ожидаем, что наши сервисы смогут помочь не менее 5 миллионам школьников продолжить учебу. Мы занимаемся образовательными проектами более 13 лет, создали более 30 сервисов для школьников, учителей и студентов. Все это позволяет нам реализовать такой масштабный проект в максимально сжатые сроки и помочь там, где мы действительно можем помочь».

Отметим, что на прошлой неделе Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meet, чтобы поддержать те организации и образовательные учреждения, которые работают в удаленном режиме.