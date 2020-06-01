В приложении Яндекса появился новый раздел для самых маленьких

КиноПоиск HD добавил в приложение Яндекс новый раздел для маленьких детей — домик Смешариков. Там дети смогут посмотреть последний сезон мультсериала, поиграть в развивающие игры и пообщаться с Алисой.

Светлана Перловская, руководитель детских продуктов медиасервисов Яндекса:

«В нашем приложении ребенок может по-разному взаимодействовать со Смешариками: просто смотреть, разгадывать загадки, запоминать картинки и узнавать новое. Смешарики задают правильные вопросы, делятся полезным жизненным опытом, причем выходит очень легко и душевно, без назидательности».

Уже сейчас ребенок найдет в домике Смешариков четыре игры — на память, реакцию, фантазию. Тут как тут и Алиса: она расскажет сказку, загадает загадки или устроит квест-приключение про мир динозавров. Яндекс.Музыка подготовила к запуску специальные подкасты со Смешариками в качестве ведущих — их можно слушать прямо в домике.

В дальнейшем контента станет больше и в приложении Яндекс появятся домики других персонажей — например, Малышариков и Фиксиков.

Чтобы попасть в новый раздел, нужно запустить приложение Яндекс и найти домик Смешариков среди сервисов под поисковой строкой. Навигация внутри очень простая — дети смогут сориентироваться сами, без помощи родителей.

Домик Смешариков доступен по подписке Яндекс.Плюс. Те, у кого пока нет подписки, могут до конца июня оформить пробный семейный Плюс на 90 дней.

Напомним, с середины апреля в приложении Яндекс можно заказывать продукты и готовую еду с доставкой на дом. На главном экране приложения появились сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка.

В приложении собрано все самое нужное: новости, прогноз погоды, музыка, переводчик, объявления и, конечно же, поиск. Каждый месяц приложение используют более 60 миллионов человек.