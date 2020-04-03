Яндекс опробует доставку тестов на коронавирус на своих сотрудниках

Для сотрудников такой тест в рамках апробации системы будет бесплатным

Компания Яндекс осуществит бета-доставку тестов на коронавирус части своих сотрудников. Об этом говорится в письме гендиректора компании Елены Буниной сотрудникам.

«Сегодня мы получили тесты и готовы начать тестировать наш сервис в Москве. С вашей помощью. Благодаря добровольцам, которые готовы стать бета-тестерами, мы сможем проверить, как хорошо и быстро сервис будет работать «в проде», отточим его механику, увидим и починим какие-то недочеты — то есть пойдем по чек-листу обычного запуска. И, если все пройдет хорошо, раскатим на остальную Москву и дальше на страну. То есть, как при запуске любого сервиса, мы сначала проверим корректность его работы на себе», — говорится в письме.

Речь идет о работе в рамках проекта «Помощь рядом» и пилотном проекте на базе российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.



Елена Бунина отмечает, что тесты на дому проводят медицинские специалисты, на время бета-теста Яндекс работает совместно с лабораторными службами «Хеликс» и «Гемотест».

«Если тест подтвердит наличие коронавируса, лаборатория обязана сообщить об этом в Роспотребнадзор и передать контактные данные по этой заявке — это требование Роспотребнадзора. В зависимости от симптомов, медицинская служба может предписать лечение в домашних условиях или в стационаре», — пояснила Бунина и пожелала всем здоровья.

Как сообщили в пресс-службе Яндекса, пока попробовать доставку тестов могут только сотрудники сотрудники компании в Москве.

Напомним, 19 марта Яндекс официально вошел в созданный правительством Альянс по борьбе с коронавирусом, задачей которого является обеспечение условий для оперативного тестирования населения.

26 марта Яндекс объявил о запуске проекта «Помощь рядом». Это проект помощи медицинским и социальным службам, в рамках которого будет организовывать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус.