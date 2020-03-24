Яндекс на 3 месяца открыл бесплатный доступ к маршрутизации

Сервис автоматического планирования маршрутов Яндекс.Маршрутизация станет бесплатным для всех новых пользователей на 3 месяца. В бесплатный пакет входит доступ к алгоритмам оптимизации доставки и консультации специалистов Яндекса.

Сервисы онлайн-заказов и доставки сейчас переживают резкий рост. Это подтверждает статистика логистической платформы Яндекс.Маршрутизация. Среднее число маршрутов, построенных с помощью сервиса в марте выросло на 30% по сравнению с февралем. Наибольший рост пришелся на последнюю неделю.

Платформа Яндекс.Маршртизация поможет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Не нужно внедрять собственные системы или стороннее ПО. Логисты могут взаимодействовать с сервисом либо через веб-интерфейс, либо интегрировать Маршрутизацию в собственные системы по API. Кроме того, специалисты Яндекс.Маршрутизации будут помогать с подключение и настройкой системы, а также бесплатно обучать логистов работе с платформой.

Алгоритмы Яндекс.Маршрутизации могут помочь рассчитать оптимальный маршрут с множеством промежуточных точек и с учетом пробок и временных интервалов доставки, а также оптимизировать автопарк, необходимый для выполнения онлайн-заказов. На технологиях Маршрутизации основана работа многих сервисов Яндекса — Еды, Лавки, Беру.

Данил Шелехов, руководитель Яндекс.Маршрутизации:

«Мы ожидаем, что в текущих обстоятельствах Яндекс.Маршрутизация понадобится компаниям различного масштаба и профиля. Помимо роста фуд-теха и курьерских сервисов, к онлайн-заказам подключатся новые сферы, например, фармацевтическая розница с доставкой безрецептурных лекарств».

Напомним, Яндекс.Маршрутизация — это специализированная логистическая платформа, запущенная в 2017 году. Она умеет одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчетах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов. Платформа подходит не только компаниям с собственным автопарком, но и всем, кто хочет сократить транспортные издержки: крупным торговым сетям и интернет-магазинам, производителям товаров, банкам.

В конце января Яндекс добавил в веб-версию Карт «Маршруты для малого бизнеса» — инструмент, работающий на базе Яндекс.Маршрутизации. С его помощью небольшие компании с собственной доставкой могут составлять и оптимизировать маршруты для водителей.

