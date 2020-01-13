Яндекс.Драйв планирует выход на европейский рынок

Компания Яндекс планирует в этом году вывести свой сервис каршеринга Яндекс.Драйв на рынок Европы. Как сообщает Financial Times, тестирование начнется с тысячи электромобилей.

Планы по выходу каршеринга на европейский рынок изданию подтвердил представитель Яндекс.Драйва Антон Рязанов. Он сообщил, что компания рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также города Франции и Италии.

Напомним, сервис Яндекс.Драйв заработал в Москве в феврале 2018 года, с тех пор пользователи совершили 46 млн поездок. На сегодняшний день Яндекс.Драйв работает также в Санкт-Петербурге и Казани, автопарк насчитывает 21 тыс. автомобилей.

В октябре прошлого года сервис реализовал возможность междугородних перевозок. Тариф позволяет взять машину в одном городе, а вернуть ее на стоянку в другом, что открывает возможности для самостоятельной доставки грузов.