Яндекс.Драйв разрешит бронировать авто на неделю

Яндекс.Драйв запускает новый тариф – «Дни». Теперь можно будет арендовать машину в личное пользование сразу на 2, 3, 5 или 7 суток, а не бронировать новую для каждой поездки.

Это удобно и для поездок по городу и, например, если хочется уехать на все выходные на дачу. Можно взять машину категории «На каждый день» и на «На каждый день+» только для себя и платить только за пройденный километраж. Заправляться можно бесплатно через Яндекс.Заправки, встроенные в приложение Драйва.

Новый тариф заработает 27 марта с 18:00 во всех городах, где есть Драйв — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Добравшись до цели, нужно перевести машину в режим ожидания: в зоны передвижения включена Ленинградская область, вся республика Татарстан и территория в радиусе 200-300 км от Москвы.

Напомним, сервис Яндекс.Драйв заработал в Москве в феврале 2018 года, с тех пор пользователи совершили 46 млн поездок.

Яндекс планировала в этом году вывести свой сервис каршеринга Яндекс.Драйв на рынок Европы, начав тестирование с тысячи электромобилей.