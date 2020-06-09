Яндекс.Дзен отмечает первый юбилей

Сегодня Яндекс.Дзен отмечает свой первый юбилей. Дзен начинался пять лет назад как лента новостей в мобильном Яндекс.Браузере. Сейчас это крупная контентная платформа, которой каждый день пользуются миллионы человек.
Первые два года в Дзене можно было читать только статьи популярных медиа. Но в 2017 году Дзен стал полноценной блогерской платформой.
Дзен в цифрах
- Каждый день в Дзен заходят более 16 млн. человек.
- Пользователи проводят в Дзене около 49 минут в день.
- Каждый день публикуется более 40 000 статей и видео.
- На платформе больше 30 000 активных блогеров.
- Около 1300 блогеров – участники программы Нирвана.
- 928 компаний и брендов развивают свои каналы
- Число рекламных публикаций превысило 21 000
- Видеоролики собирают 1,7 млрд просмотров в неделю.
- За два года команда провела 21 Дзен-понедельник и 9 Дзен-пятниц
Напомним, в конце мая сервис запустил программу поддержки новых блогеров, которые создают качественный уникальный контент.
А буквально вчера Яндекс.Дзен открыл Школу авторов рекламных текстов, занятия в которой будут проходить с 23 июня по 17 июля для всех желающих абсолютно бесплатно. Программа обучения состоит из лекций для маркетологов, копирайтеров, редакторов и всех, кто хочет научиться писать продающие тексты и запускать эффективную рекламу в Дзене.
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