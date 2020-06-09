Яндекс.Дзен отмечает первый юбилей

Сегодня Яндекс.Дзен отмечает свой первый юбилей. Дзен начинался пять лет назад как лента новостей в мобильном Яндекс.Браузере. Сейчас это крупная контентная платформа, которой каждый день пользуются миллионы человек.

Первые два года в Дзене можно было читать только статьи популярных медиа. Но в 2017 году Дзен стал полноценной блогерской платформой.

Дзен в цифрах

Каждый день в Дзен заходят более 16 млн . человек.

. человек. Пользователи проводят в Дзене около 49 минут в день.

в день. Каждый день публикуется более 40 000 статей и видео.

статей и видео. На платформе больше 30 000 активных блогеров.

активных блогеров. Около 1300 блогеров – участники программы Нирвана.

блогеров – участники программы Нирвана. 928 компаний и брендов развивают свои каналы

компаний и брендов развивают свои каналы Число рекламных публикаций превысило 21 000

Видеоролики собирают 1,7 млрд просмотров в неделю.

просмотров в неделю. За два года команда провела 21 Дзен-понедельник и 9 Дзен-пятниц

Напомним, в конце мая сервис запустил программу поддержки новых блогеров, которые создают качественный уникальный контент.

А буквально вчера Яндекс.Дзен открыл Школу авторов рекламных текстов, занятия в которой будут проходить с 23 июня по 17 июля для всех желающих абсолютно бесплатно. Программа обучения состоит из лекций для маркетологов, копирайтеров, редакторов и всех, кто хочет научиться писать продающие тексты и запускать эффективную рекламу в Дзене.