Дзен запускает программу поддержки начинающих блогеров Аврора

Начинающим каналам трудно развиваться в Дзене. Чтобы им помочь, сервис запускает программу поддержки новых блогеров, которые создают качественный уникальный контент.

«Аврора» — программа для каналов, которые существуют в Дзене меньше трех месяцев. Практика показывает, что это самый сложный период для блогера.

Участие в «Авроре» поможет каналам быстрее набрать 500 подписчиков и подать заявку в «Нирвану» — программу поддержки более опытных авторов, создающих уникальный, интересный и качественный контент.

Вся программа длится два месяца, включая период продвижения. Помощь будет разделена на два этапа:

Приоритетная поддержка

Сотрудники поддержки Дзена внимательно следят за успехами канала, дают автору рекомендации по созданию контента и помогают техническими консультациями по работе на платформе. Дзен постоянно находится на связи с автором и помогает ему найти нужное направление развития.

Период продвижения

Когда автор понимает, как работать с аудиторией, а органические показатели канала улучшаются, Дзен помогает ему найти новых читателей. Один раз за время участия в программе можно попасть в период продвижения: в течение двух недель на каждую новую публикацию начисляется по 50 тысяч дополнительных показов. Однако важно учитывать, что, если публикация не вызывает интереса у читателей, показы не открутятся.

Чтобы попасть в «Аврору», нужно подать заявку. Она будет рассмотрена положительно, если канал соответствует следующим условиям:

канал молодой, то есть существует в Дзене не дольше трех месяцев;

автор публикует не менее одной статьи или видео в неделю;

материалы авторские и написаны качественно;

оформление канала и карточек соответствует правилам Дзена.

Первое время программа «Аврора» будет работать в тестовом режиме, все процессы будут планомерно выстраиваться, при этом требования и правила также могут корректироваться.

Отметим, на прошлой неделе в Журнале Яндекс.Дзена стартовал курс «Стоп. Снято» — для тех, кто хочет научиться делать видеоконтент.

